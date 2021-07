Mom-actrice Anna Faris is opnieuw getrouwd. De 44-jarige Faris vertelde woensdag in haar podcast Anna Faris is Unqualified dat ze eeuwige trouw heeft beloofd aan cameraman Mike Barrett.

De twee ontmoetten elkaar in 2017 tijdens de opnames van de film Overboard. Eerder dat jaar scheidde de actrice na acht jaar huwelijk van Chris Pratt, met wie ze een nu achtjarige zoon, Jack, heeft. Daarvoor was ze van 2004 tot 2008 getrouwd met acteur Ben Indra.

Afgelopen weekend werd het stel gefotografeerd tijdens een etentje in Santa Monica. Op een van de kiekjes heeft Barrett zijn arm om Faris heen geslagen, waarbij duidelijk werd dat hij een trouwring droeg.

Faris besloot daarop woensdag in haar podcast te vertellen dat de twee elkaar ergens in de afgelopen maanden inderdaad het jawoord hebben gegeven. "Ik kijk even rond en ik zie mijn verloofde... die nu mijn man is. Ja, we zijn er stiekem tussenuit geknepen. Het was fantastisch."