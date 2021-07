Kanye West is weer actief op Instagram. De rapper plaatste woensdag voor het eerst in ruim drie jaar weer nieuwe content op het sociale medium.

De eerste post van West is een reeks foto's van hem met verschillende kettingen om, waarop de namen van enkelen van zijn kinderen te lezen zijn. West heeft samen met zijn ex-vrouw Kim Kardashian vier kinderen. Het Instagram-account van Kardashian is overigens nog altijd de enige pagina die West volgt.

Het moment van terugkeer van West op Instagram is niet toevallig. De artiest brengt namelijk vrijdag zijn nieuwe album Donda uit. Het is zijn tiende studioalbum en de opvolger van het in 2019 verschenen Jesus Is King.

West kondigde in februari 2018 aan zowel Instagram als Twitter te verlaten. Hoewel hij sindsdien niet meer actief was op Instagram, keerde hij al snel terug op Twitter, waar zijn posts over zijn presidentiële campagne en zijn schoonfamilie meermaals onderwerp van gesprek werden.