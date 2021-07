Noraly Beyer en Joost Prinsen hebben de liefde bij elkaar gevonden en de acteur vertelt daar graag over, maar de voormalige NOS Journaal-presentatrice is zelf minder open. In gesprek met Joris Linssen bij NPO Radio 1 zegt ze te hebben moeten wennen aan hoe hij het bespreekt.

Prinsen vertelde in een interview uitgebreid over de relatie en beschreef in zijn nieuwe boek ook hoe de liefde was ontstaan. Beyer moet erom lachen.

"Dat was voor mij ook geheel nieuw, dat hij het zo naar buiten brengt. Want zo open als hij is, ben ik niet. Dus daar moest ik even aan wennen. Daar lach ik om, maar dat is meer een verlegenheid", aldus de 75-jarige Byer.

Prinsen (79) vertelde dat de twee hebben "zitten zoenen als kinderen van zestien" en tijdens het gesprek met Linsen merkt de presentator op dat hij in Beyer "ineens een verlegen schoolmeisje" ziet als hij begint over de relatie. Beyer moet daarom lachen. "Zo voel ik me ook als je er over begint."