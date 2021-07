In bladen, kranten en online leest René le Blanc van alles over zichzelf en lang niet altijd kan hij zich er in vinden. De zanger zegt in gesprek met Nieuwe Revu dat, anders dan soms wordt beweerd, hij geen egotripper of arrogant is.

"Ik zie de berichten natuurlijk wel voorbijkomen, waarin mensen zeggen dat ik een kwal of een komediant ben. Maar iedereen die mij in het echt ontmoet, zegt meteen: 'Ik vind jou een heel ander persoon dan op tv.' Ze vinden me makkelijk en warm", aldus de 52-jarige zanger.

Le Blanc zegt dat hij in werkelijkheid ook echt anders is dan mensen zien in de realityserie Ik geloof in mij. "Er wordt een programma gemaakt. Daarin gelden andere regels."

Volgens de zanger worden er "hele verhalen uit de duim gezogen". "Dat ik een egotripper zou zijn of arrogant. Nou, ik stond net gewoon nog de tuin te vegen."

Le Blanc heeft naar eigen zeggen "geen air of praatjes". "Dat weten mijn fans ook, want die gemeenschap groeit elke dag. Dat zou niet het geval zijn als ik een kwal was, toch? Ik ben dankbaar dat dit mij mag overkomen. Het laatste wat ik had zien aankomen, was dat ik op mijn 52ste nog BN'er zou worden."