Olcay Gulsen heeft onlangs haar borsten laten verkleinen. De presentatrice besloot vijf jaar geleden naar een chirurg te gaan om haar borsten te laten liften, maar was niet tevreden met het resultaat.

"Mijn borsten waren een doorn in mijn oog", schrijft Gulsen in haar eerste column voor tijdschrift &C. "Ik wilde graag kleine, rechtopstaande borsten en als daar een lift voor nodig was, dan was dat maar zo."

Na de ingreep zag Gulsen "dat het helemaal mis was". "In paniek vroeg ik aan de verpleegkundige welke maat borsten ik had gekregen. Ze stelde me gerust en gaf aan dat het opgezet was en dat mijn borsten waren ingepakt met dik verband. Het zou allemaal nog zakken."

Dat gebeurde tot onvrede van de presentatrice niet. "Ik besloot me eroverheen te zetten en door te gaan. Het was tenslotte mijn eigen schuld. Ik was te overhaast geweest en niet duidelijk genoeg tegen de chirurg. Mijn borsten werden niet kleiner. Ik was van een leuke cup B naar een dubbel D gegaan."

Gulsen besloot opnieuw naar een chirurg te stappen. Die vertelde dat ze alsnog haar gewenste borstomvang kon krijgen. "Ik kan wel huilen van geluk als ze zegt dat ik mijn cup B kan terugkrijgen. Een vrouw van haar woord, want terwijl ik dit schrijf, kijk ik in de spiegel en ben ik blij dat ik heb doorgezet."