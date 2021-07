Actrice Blake Lively heeft er genoeg van dat ze op straat belaagd wordt door fotografen van roddelbladen en sociale media-kanalen terwijl ze met haar kinderen is. Op Instagram roept ze op diverse plekken op dergelijke publicaties te boycotten.

De 33-jarige Lively, die met Ryan Reynolds drie kinderen heeft, vertelde op sociale media over haar interactie met een fotograaf. Bij een publicatie van een roddelpagina schreef ze dat het weliswaar op de foto leek alsof ze gezellig zwaaide naar de fotograaf, maar dat ze in werkelijkheid belaagd werd door de man.

"Toen ik probeerde op een rustige manier met de fotograaf te spreken, rende hij weg om vervolgens me weer te verrassen op een nieuwe hoek", aldus de actrice, die de Australische Daily Mail vroeg of ze wel onderzoeken wie er voor hen werkt en wie ze betalen om "kinderen te stalken".

In haar Stories roept ze nu op om dergelijke outlets niet langer te volgen en te blokkeren. "Geef ze aan (bij het sociale medium, red.), of schrijf ze wat je dwars zit. Het is een simpele manier om ze te vertellen wat oké is. Ze proberen een publiek te bereiken en als het publiek aangeeft dit niet te willen, stoppen ze."