De Amerikaanse zangeres Halsey en haar vriend Alev Aydin hebben een baby gekregen. Het stel verwelkomde op 14 juli Ender Ridley, laat de artiest maandag op Instagram weten.

"Dankbaar. Voor de 'uniekste' en meest euforische bevalling, die tot stand is gekomen door liefde", schrijft Halsey.

De 26-jarige Halsey, wiens echte naam Ashley Nicolette Frangipane is, maakte in januari bekend in verwachting te zijn.

De Graveyard-zangeres en filmproducent Aydin zijn nu ruim een jaar samen.