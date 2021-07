Lara Stone is afgelopen weekend voor de tweede keer in het huwelijk getreden. Het 37-jarige Nederlandse topmodel, dat eerder samen was met komiek David Walliams, is getrouwd met vastgoedontwikkelaar David Grievson.

"Ben dit weekend met mijn liefde getrouwd", schrijft Stone bij een foto van de bruiloft.

Het stel is sinds begin 2018 samen en zou elkaar hebben leren kennen via de datingapp Tinder. Ze verloofden zich in 2020.

Stone was van 2009 tot 2015 samen met Little Britain-acteur Walliams. Ze trouwden in 2010 en kregen een zoontje, Alfred (8).

Het in Geldrop geboren model brak in 2006 door en deed campagnes voor merken als Prada, Chanel en Calvin Klein. Ook sierde ze meerdere malen de cover van modeblad Vogue.