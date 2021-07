Guus Meeuwis en zijn verloofde Manon Meijers hebben besloten hun bruiloft opnieuw uit te stellen. De zanger vertelt bij Radio 538 dat het door de coronamaatregelen niet anders kan.

De zanger vroeg zijn vriendin al in 2019 ten huwelijk. De twee zouden elkaar in 2020 het jawoord geven, maar vanwege de coronamaatregelen besloten ze het feest uit te stellen.

"Zolang we het feest niet kunnen vieren dat we voor ogen hadden, houden we de plannen nog even bij ons", aldus Meeuwis in 2020 over het uitstellen van het feest. Destijds leek het erop dat de bruiloft in de zomer van 2021 wel mogelijk zou zijn, maar nu heeft het stel toch besloten nog niet te gaan trouwen.

Meeuwis benadrukt dat het huwelijksfeest er zeker nog zal komen. Maar waar en wanneer dat zal zijn, zegt hij niet.