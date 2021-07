Enzo Knol is tijdens zijn vakantie beroofd van allerlei eigendommen. De vlogger en YouTuber vertelt op Instagram dat er op de laatste dag van zijn trip naar Kreta is ingebroken in zijn camper.

"Er zijn spullen gejat zoals (mijn) vlogcamera, vishengels, drone, schoenen en gek genoeg mijn Pokémon-kaarten", aldus de vlogger bij een foto van zichzelf naast de opengebroken camper.

Knol was samen met zijn vriendin op vakantie op het Griekse eiland en de camper stond in een drukke straat geparkeerd. De vlogger schrijft dat het stel slechts twee uur weg was.

"Verder hebben we een superleuke vakantie gehad, maar wat een einde", aldus Knol, die in zijn Instagram Story heeft laten weten al aangifte te hebben gedaan.