De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson (36) had in het begin van haar carrière het gevoel dat ze vaak alleen om haar looks gecast werd. Ze typeert haar vroegere zelf als "hypergeseksualiseerd".

Volgens Johansson (Black Widow, Lost in Translation) is dit tegenwoordig niet meer zo gangbaar voor beginnende actrices in Hollywood.

"Toen ik in mijn late tienerjaren en als begin twintiger werkte, had ik een beetje het gevoel dat ik hypergeseksualiseerd werd", aldus de actrice in een interview met de Britse tabloid The Sun. "Op dat moment leek iedereen dat oké te vinden, maar dat was een andere tijd."

Johansson denkt dat actrices, jong en oud, vaker gecast worden dan vroeger. "Hoewel het niet mijn eigen keuze was, werd het waarschijnlijk een beetje door een paar mannen in de industrie voor mij bepaald. Het klimaat is nu zo anders. Er zijn zo veel prachtige kansen voor vrouwen van iedere leeftijd om allerlei verschillende soorten mensen te spelen."