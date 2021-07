Viktor Brand trekt zich niks aan van wat mensen online over hem zeggen. Zelfs als Johan Derksen iets over hem roept, doet dat de presentator weinig. Hij ziet het zelfs als een compliment, zegt hij in het programma De 10 van... op Radio 10.

Derksen haalde onlangs in het programma De Oranjezomer uit naar zijn SBS6-collega. "Die mr. Frank Visser kan ik nog wel hebben. Dat lijkt me wel een aardig mannetje, met dat petje. Maar die gozer die hem dan introduceert, wat een eikel is dat, joh! Zo kinderachtig, alsof hij kleuters toespreekt. Wat een kinderachtige jongen", aldus de voetbalanalist.

Brand maakte zich er niet al te druk om. "Johan Derksen, tja, zullen we doorgaan? Nee, dat zie ik als een compliment en ik weet wie het zegt", zegt hij tegen dj Lex Gaarthuis. "Ik heb op een of andere manier een hele dikke huid en ik kan het inmiddels ook allemaal tot me nemen alsof het niet over mij gaat."

Toen Brand net begon met televisie maken, was dat wel anders. "Toen ik net begon en ik over mezelf las dat mensen je van alles toewensen, dan dacht ik toch: joh, je kent me helemaal niet. Waar komt dit vandaan, deze agressie? Wees dan in ieder geval een vent en stuur het me direct in plaats van dat je het zo de wereld in slingert", meent hij.

Tegenwoordig is dat dus wel anders. "Inmiddels doet me dat echt geen moer meer. Helemaal niet als het niet in volzinnen geschreven is en met zestien taalfouten. Dan denk ik al gauw: ach gos."