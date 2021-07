De pasgeboren tweeling van acteur Ferri Somogyi en zijn vrouw Noëlle Somogyi is recentelijk opgenomen in het ziekenhuis. Dat schrijft Noëlle op Instagram. Hun baby's Lux en Imre, die prematuur zijn geboren, hebben het RS-virus opgelopen. Een van de twee jongens, Imre, heeft zelfs op de intensivecareafdeling gelegen.

Op 6 juli is de tweeling in het ziekenhuis opgenomen met een luchtweginfectie. Lux bleek na een aantal dagen stabiel en mocht al vrij gauw weer naar huis om daar verder op te knappen.

"Imre heeft minder mazzel gehad en naast het RS-virus heeft hij ook het rinovirus", schrijft Noëlle. Het kindje is donderdag per ambulance overgebracht naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en moest naar de ic. "Het is ontzettend verdrietig en stressvol om je kleine mannetje zo ziek te zien."

Noëlle, die zaterdag dertig jaar oud is geworden, ziet het als het "mooiste cadeau dat Imre met stappen vooruit gaat". Het kindje mag inmiddels naar een ziekenhuis bij de ouders in de buurt om verder uit te zieken en aan te sterken. "Ik ben zo trots op onze kleine vechters."

Noëlle zegt veel steun te krijgen van familie en vrienden. "Alle kaartjes, bloemen en cadeaus zijn zo lief!" Ook bedankt ze het medisch personeel. "Zonder hen zou het niet zo verlopen zijn."

De echtgenote van de Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur beviel op 17 mei te vroeg van de tweeling. Het stel heeft samen ook al dochtertje Véda.