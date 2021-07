Koen Kardashian is vrijdag naar het Zuid-Afrikaanse Kaapstad vertrokken. De mediapersoonlijkheid laat zich volgens Shownieuws opnemen in een afkickkliniek.

Eind vorig jaar bracht Koen Pieter van Dijk een biografie uit waarin hij vertelde klaar te zijn met drank en drugs. Hij zou in rehab gaan, maar besloot daarna toch zelfstandig te stoppen.

De presentator plaatste zaterdag een filmpje op Instagram waarin hij geëmotioneerd in een vliegtuig zit. Wanneer Instagrammer Fawry not Sawry vraagt wat hij gaat doen, vertelt hij dat hij zich laat opnemen in een kliniek Kaapstad. "Ik kan het niet alleen. Het is goed zo. Tot over een poos", schrijft hij.