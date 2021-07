Amerikaanse actrice Shailene Woodley (29) vond het leuk om haar verloving met American football quarterback Aaron Rodgers (37) maanden geheim te houden. Dit vertelt ze in een interview met Hollywood Reporter.

De Big Little Lies-ster gaf in het interview toe dat zij en de quarterback van Green Bay Packers het nieuws zo lang mogelijk tussen hen tweeën heeft gehouden.

"Toen we aankondigden dat we verloofd waren, wilden we dat alleen doen omdat we niet wilden dat iemand anders het deed voordat wij het deden", vertelt Woodley. "Maanden en maanden nadat we verloofd waren hebben we er niet over gepraat, maar er kwamen ontzettend veel reacties op, dus hadden we zoiets van: laten we beleefd weigeren om over onze relatie te praten en in onze kleine bubbel blijven."

Rodgers maakte de verloving uiteindelijk pas in februari bekend. Maar zelfs toen noemde hij Woodley niet als zijn verloofde.