Het dochtertje van acteur Rick Paul van Mulligen is overgebracht naar de intensive care. Op Instagram deelt Van Mulligen een update.

Van Mulligens eenjarige dochter Bowie ligt sinds donderdag in het ziekenhuis vanwege het RS-virus, een luchtweginfectie.

De acteur schrijft in zijn Instagram Stories: "Zo trots op ons lieve meisje! Ze is een strijder, die keihard aan het werk is geweest, maar het werd te zwaar. Ze is naar de ic overgebracht, waar ze fijn slaapt en haar lijfje heeft eindelijk even rust. Ze is hier gelukkig in zeer goede handen."

Volgens Van Mulligen is het herstel nu begonnen. "Ook al doet deze omgeving anders vermoeden en is het niet makkelijk en zeer emotioneel". Hij bedankt iedereen voor de berichten en steun die hij heeft gekregen.

Samen met zijn echtgenoot René van Bakel en cabaretière Nina de la Croix heeft de acteur twee kinderen. In 2014 werd zoon Ko geboren, in 2019 dochter Bowie. Het drietal voedt de kinderen samen op.