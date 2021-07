Koning Willem-Alexander en koningin Máxima staan vrijdag met gemengde gevoelens bij de jaarlijkse fotosessie die traditioneel plaatsvindt aan het begin van de zomervakantie.

De koning haalde de dood van Peter R. de Vries en de overstromingen in Limburg aan voor hij vragen van de pers beantwoordde.

"De aanslag en zijn dood zijn een verschrikking, zeker voor degenen die bij hem recht zochten", aldus Willem-Alexander over de donderdag overleden De Vries. "Ik denk dat er wat dat betreft al heel veel gezegd en geschreven is over een bijzonder mens en ik wens zijn nabestaanden heel veel kracht toe. Ik weet dat er onder jullie (de aanwezige journalisten, red.) ook mensen bij zijn die hem kenden."

Zaken als de aanslag op De Vries worden ook aan de keukentafel besproken, aldus Máxima. "Zij zijn ook heel erg geschrokken en vragen zich af hoe zoiets midden in Amsterdam kan gebeuren", vertelt de koningin over dochters Amalia, Alexia en Ariane.

"Wij dagen onze kinderen ook altijd uit om te discussiëren", voegde Willem-Alexander toe. "Het kan toch niet waar zijn dat je niet je werk kunt doen in dit land? Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar, maar dit doe je niet."