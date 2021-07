Het had niet veel gescheeld of Ashton Kutcher had samen met de Britse miljardair Richard Branson een ruimtereis gemaakt. De acteur had al een ticket, maar zijn vrouw Mila Kunis zag het vanwege de risico's niet zitten, vertelt hij vrijdag in een interview met Cheddar News.

Kutcher zou met Branson meegaan met een ruimteschip van Virgin Galactic. "Toen ik trouwde en kinderen kreeg, vond mijn vrouw het voor het gezin geen slimme beslissing om de ruimte in te gaan", aldus de 43-jarige acteur.

"Ik zou op de volgende vlucht zitten, maar uiteindelijk heb ik mijn ticket terugverkocht aan Virgin Galactic." Toch hoopt Kutcher "ooit" alsnog een ruimtereis te maken.

Vorige week voltooide de zeventigjarige Branson met succes een testvlucht. Samen met twee piloten en drie andere bemanningsleden aan boord bereikte de raket een hoogte van 80 kilometer.

Een kwartiertje later landde Unity weer veilig op aarde. Virgin Galactic wil in de toekomst toeristische vluchten naar de ruimte aanbieden.