Ronnie Flex en Demi de Boer, die woensdag bekendmaakten samen een dochter te verwachten, hebben de zwangerschap niet gepland. Desondanks is de gezinsuitbreiding wel gewenst, vertelde de rapper donderdag in De 538 Ochtendshow.

"We zijn er allebei hartstikke blij mee", aldus de artiest. "Mijn oudste dochtertje Nori is er ook heel blij mee en ze begrijpt het ook heel goed voor een 2,5-jarige. Het is allemaal leuk."

Demi de Boer, dochter van Ronald de Boer, is volgens de rapper "eind oktober, begin november" uitgerekend. Hij verheugt zich op de komst van zijn tweede kind, het eerste kind voor De Boer. "Ik heb de smaak helemaal te pakken gekregen met mijn oudere dochter", vertelde hij in gesprek met Frank Dane.

"Ik moet zeggen dat ik het in het begin nog wel wennen vond, misschien omdat het mijn eerste kindje was. Op dit moment vind ik het zo leuk en ligt het me zo lekker. Lekker broodjes smeren in de ochtend, ophalen en brengen naar de crèche, spelen met de barbies. Ik vind het allemaal top. Dus ik ben ook blij dat ik weer een dochtertje krijg, want ik weet nu al een beetje hoe het gaat."

Demi de Boer liet weten dat haar vader verheugd is met de komst van zijn tweede kleinkind. Hij hoorde het nieuws van een andere dochter, die dat met toestemming van Demi deelde. "Mijn vader appte: 'Wat hoor ik nou!? Als jij gelukkig bent, dan ben ik ook heel blij voor je!' Hij vindt het helemaal leuk."