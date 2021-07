Britney Spears, die woensdag bekendmaakte haar vader Jamie te willen aanklagen, heeft haar fans een bericht gestuurd via sociale media. De zangeres laat weten blij te zijn met alle steun die ze krijgt.

"Het gaat de goede kant op mensen, het gaat de goede kant op", schrijft Spears bij een videomontage van beelden van zichzelf.

"Vanaf nu word ik echt bijgestaan en daar ben ik ontzettend dankbaar voor, ik voel me gezegend. Heel veel dank aan al mijn fans die me steunen. Jullie hebben geen idee wat dat voor mij betekent. God bless you all!", aldus Spears, die in het geposte filmpje te zien is terwijl ze radslagen van vreugde maakt en aan het paardrijden is.

Voor het eerst gebruikt de zangeres ook zelf de hashtag FreeBritney die fans van Spears gebruiken om aan te duiden dat het tijd is voor haar eigen keuzes.

Ook Spears' vriend Sam Asghari liet via sociale media van zich horen. Hij postte een foto van een leeuwin, die zijn vriendin zou moeten symboliseren.

Woensdag werd tijdens een zitting in haar curatelezaak bekend dat Spears haar eigen advocaat mag kiezen en dat ze heeft besloten om haar vader Jamie aan te klagen. De zangeres brak in tranen uit toen de rechter haar verzoek inwilligde. Ze vertelde volgens NBC News dat ze "extreem bang" is voor haar vader Jamie, die al dertien jaar haar leven in handen heeft als curator.

"Ik ben hier, in de rechtbank, om van mijn vader af te komen en hem aan te klagen voor het misbruiken van het curatorschap. Dat heeft hem de mogelijkheid gegeven om mijn leven te verpesten."