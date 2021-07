Topmodel Gigi Hadid (26) schreef tijdens haar zwangerschap een 'goed' en een 'slecht' dagboek voor haar baby. Dat vertelt ze in een interview met Harper's Bazaar.

Het model is sinds tien maanden moeder van dochtertje Khai, dat ze heeft gekregen met ex-One Direction-zanger Zayn Malik. Om haar emoties een plek te kunnen geven, hield ze meerdere dagboeken bij.

Deze dagboeken zijn uiteindelijk bedoeld voor haar dochter. "Tijdens mijn zwangerschap had ik één dagboek dat ik mijn 'goede' dagboek noemde en één dagboek dat ik mijn 'slechte' dagboek noemde. Dat was niet zo letterlijk, maar eentje was meer voor de herinneringen, voor Khai. Misschien zal ik haar op een dag het slechte dagboek geven, gewoon om er eerlijk over te zijn", aldus het model.

Op de vraag wat haar slechte dagboek dan inhield, antwoordt Hadid: "Angsten en dagen waarop ik dacht: ben ik goed genoeg om moeder te zijn? Ik wilde me niet schuldig voelen over het voelen van die dingen of het opschrijven ervan. Ik vond de scheiding ervan gewoon leuk."

"Ik heb ook schetsblokken waarin ik aquarelleer, en soms schrijf ik daar ook in. Of ik schrijf op de achterkant van bonnen en bewaar die in een notitieboekje. Daar ben ik niet kieskeurig over, en mijn dagboeken liggen overal in huis. Ik pak gewoon degene die het dichtst bij me ligt en begin te schrijven."