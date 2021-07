Britney Spears heeft in de rechtbank een overwinning geboekt en mag voor het eerst in dertien jaar haar eigen advocaat kiezen. Ze wil haar vader aanklagen, vertelde de zangeres tijdens een nieuwe hoorzitting in haar curatelezaak.

Wie is wie in de zaak Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 gaat over de curatele van zijn dochter. Dat betekent dat hij zeggenschap heeft over haar geld, haar leefomstandigheden en haar gezondheid.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator over Britneys gezondheid.

Bessemer Trust: was cocurator over Britneys financiën, is inmiddels gestopt.

Sam Ingham: Was Britneys advocaat, heeft aangegeven te stoppen.

Mathew Rosengart: de nieuwe advocaat van de zangeres.

Sam Asghari: Britneys partner.

Spears brak in tranen uit toen de rechter haar verzoek inwilligde. Ze vertelde volgens NBC News dat ze "extreem bang" is voor haar vader Jamie Spears, die al dertien jaar haar leven in handen heeft als curator. "Ik ben hier (in de rechtbank, red.) om van mijn vader af te komen en hem aan te klagen voor het misbruiken van het curatorschap. Dat heeft hem de mogelijkheid gegeven om mijn leven te verpesten."

"Terwijl mijn familie mij tegen mijn wil opsloot in een kliniek voor mensen met mentale problemen, waren zij met z'n allen vakantie aan het vieren in míjn vakantiehuis in Florida. Dan is er toch iets mis met je, of niet soms? Ook belde mijn vader me vaak dronken op vanuit mijn huis. De enige reden die ik daarvoor kan bedenken, is dat ze me kapot wilden maken", aldus Spears.

De zangeres wil dat er een onderzoek wordt ingesteld naar haar vader en zei in de rechtbank dat ze aangifte wil doen. Hierbij wordt de 39-jarige zangeres bijgestaan door Mathew Rosengart, een advocaat die zij zelf heeft uitgekozen.

Spears kiest nieuwe advocaat

Toen Spears dertien jaar geleden onder curatele werd gesteld, werd ze bijgestaan door de door de rechtbank aangewezen advocaat Sam Ingham. Hij nam op 6 juli ontslag. Rosengart is een voormalige federaal aanklager en werkte de laatste jaren voor verschillende grote Hollywood-sterren, onder wie Sean Penn en Steven Spielberg.

Het toestaan van een nieuwe advocaat ging niet zomaar. Omdat Spears niet over haar eigen financiën mag beslissen, moeten er afspraken gemaakt worden over hoe Rosengart wordt betaald.

De zangeres vertelde de rechter dat ze niet ontevreden was over Ingham, maar dat ze nu haar eigen keuzes wil maken om af te komen van het curatorschap van haar vader. "Ik heb nooit de kans gehad om mijn eigen verdediging te kiezen en ik zou dat vanaf nu wel willen doen", vertelde ze de rechter eerder op de dag.

'We zullen agressief te werk gaan'

Haar nieuwe advocaat maakte woensdag gelijk bekend een nieuw verzoek in te dienen bij de rechtbank om Jamie Spears als curator te verwijderen en een einde te maken aan de curatele van de zangeres. Na afloop van de zitting sprak hij de pers en fans van zijn cliënt toe.

"Waarom is deze man überhaupt nog hierbij betrokken?", zei Rosengart over Jamie Spears. "Hij zou zich vrijwillig moeten terugtrekken omdat dat het beste is voor Britney. Op haar verzoek zullen we agressief te werk gaan om hem als curator te laten verwijderen."

De rechter willigde woensdag ook een verzoek van Bessemer Trust in. De financiële instelling wilde stoppen als cocurator van de zangeres en diende daartoe begin deze maand een verzoek in, om de wensen van Spears te respecteren. Tot woensdag had het bedrijf samen met Jamie Spears de zeggenschap over de wereldberoemde zangeres.

De volgende hoorzitting staat gepland op 29 september. Het is niet bekend of de zangeres ook dan weer zal spreken in de rechtbank.