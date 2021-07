Ronnie Flex en zijn vriendin Demi de Boer verwachten samen een kind. De rapper maakt woensdag via Instagram bekend dat zijn dochter Nori een zusje krijgt.

"Nummer twee", schrijft de 29-jarige rapper bij een foto van zijn zwangere vriendin. Ook deelt hij een korte video van zijn dochter die al kunstwerken voor haar toekomstige zusje maakt.

De Boer, die de dochter is van Ronald de Boer, schrijft bij een foto uit te kijken naar de komst van haar kind. "Meisje, zie je snel. Liefs mama, papa en je grote zus", aldus de 25-jarige De Boer.

Voor de rapper is het zijn tweede kind, De Boer wordt voor het eerst moeder. Voor oud-voetballer Ronald de Boer is het niet zijn eerste kleinkind; in 2016 beviel zijn dochter Maxime van een meisje.