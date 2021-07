Televisiechef Hugo Kennis en Sander Bos hebben hun relatie beëindigd. Na 6,5 jaar samen en een verloving heeft het stel besloten uit elkaar te gaan, schrijf Kennis woensdag op Instagram.

"Verdrietig nieuws op deze regenachtige woensdagochtend. Sander en ik hebben het besluit genomen om na 6,5 fantastische jaren een punt te zetten achter onze relatie", aldus de oud-winnaar van Expeditie Robinson.

Kennis benadrukt dat het verbreken van een relatie altijd verdrietig is en dat "dat bij ons zeker niet anders" is. "Nu even alle rust nemen, dit verwerken en met een positieve blik kijken naar de toekomst."

In de Dit komt nooit meer goed-podcast waar hij op bezoek was bij Roos Schlikker en Malou Holshuijsen vertelde de tv-kok al dat het niet zo goed ging met zijn relatie. "Iedere relatie heeft ups en downs en we zitten even in een down. Er zijn zoveel dingen waar een taboe omheen hangt en dat kun je maar op één manier doorbreken: door het te zeggen. Ik hoop wel dat we eruit komen. Echt heel erg. Ik hou echt van deze jongen."