Liedjesschrijver Emile Hartkamp wil niets liever dan een nieuwe opleving van de carrière van Marianne Weber, maar als het aan de zangeres ligt, komt die er niet. In gesprek met De Telegraaf zegt ze dat zeker twee generaties geen idee hebben wie ze is en dat ze dat eigenlijk wel lekker vindt.

"Emile wil inderdaad nog zó graag een nieuw album met me maken, maar ik vraag me af waarom? Veel zin om zo'n ding te promoten heb ik niet. Wie heeft er trouwens tegenwoordig nog een cd-speler? Zo'n schijfje wordt nauwelijks op de radio gedraaid, er valt geen droog brood mee te verdienen", aldus de 64-jarige zangeres die in 1998 een hit scoorde met De Regenboog, een duet met Frans Bauer.

Mocht Hartkamp met een echt goed plan komen, wil Weber het overwegen, maar na chemokuren, bestralingen en operaties aan de borstkanker die twee jaar geleden bij haar werd geconstateerd, weet ze niet of ze het in dat geval nog wel zou willen.

"Weet je wat het is? Er zijn al zeker twee generaties die niet weten wie Marianne Weber is. Als ik in mijn toptijd een vliegtuig binnenstapte, heette de gezagvoerder mij via de microfoon welkom aan boord. Het hele toestel joelde dan. Nu ben ik voor de bemanning een volslagen onbekende. Niets mis mee, hoor, maar het is wel wat het is. En dat vind ik eigenlijk wel zo prettig."

De zangeres kijkt met veel plezier terug op alles wat ze heeft meegemaakt. "Mooie concerten gegeven, hits gescoord... Dat valt niet meer te evenaren of te overtreffen. Dat moet je ook helemaal niet meer willen. Ik ben nog wel te boeken voor feesten en partijen. Dat vind ik nog wel leuk, omdat ze dan ook echt speciaal voor mij komen!"