Nadat Harvey Weinstein (69) en zijn vrouw Georgina Chapman (45) in januari 2018 via hun advocaten met elkaar in conclaaf gingen wat betreft de afhandeling van hun scheiding, heeft het hooggerechtshof in New York nu definitief een punt achter hun huwelijk gezet. De twee zijn officieel uit elkaar, meldt Page Six dinsdag.

Nadat Chapman in 2017 ontdekte dat haar man zich jarenlang stelselmatig vergreep aan verschillende actrices, en sommige van hen zelfs verkrachtte, besloot ze resoluut Weinstein te verlaten.

Chapman en Weinstein delen twee kinderen, India (10) en Dashell (8), over wie Chapman nu de volledige voogdij heeft. Daarbij dient Weinstein zijn ex zo'n 17 miljoen dollar te betalen, bovenop een jaarlijkse toelage van 350.000 dollar.

Ook krijgt Chapman hun miljoenenpand dat gelegen is in de New Yorkse wijk West Village en hun vakantiehuis in de Hamptons, ter waarde van ruim 10 miljoen euro.

Weinstein werd vorig jaar veroordeeld tot 23 jaar cel wegens verkrachting en seksueel misbruik. De gevallen filmproducent ontkent alle aantijgingen.