Emma Bunton is getrouwd met haar grote liefde. Baby Spice, de bijnaam van de Spice Girls-zangeres, is in het huwelijk getreden met Jade Jones. Dat deelt ze op Instagram.

"Mr en Mrs Jones", schrijft de 45-jarige zangeres. Ze deelt er een foto bij van de bruiloft waarop het kersverse echtpaar lachend bij elkaar staat.

Bunton en Jones zijn al sinds 1998 samen. De twee verloofden zich al in 2011, maar het jawoord volgde nu pas. Ze hebben samen twee zonen, Beau en Tate.

Het stel krijgt veel felicitaties van bekende Britten op Instagram, waaronder voormalig Spice Girl Victoria Beckham.