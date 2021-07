Britt Scholte en Stefan de Vries hebben hun relatie beëindigd. De actrice en de YouTuber hebben dit dinsdag op sociale media bekendgemaakt.

"Een aantal jaar geleden zijn Steef en ik begonnen als beste vrienden en dat is op een gegeven moment uitgegroeid naar een heel mooie relatie", zegt Scholte op haar Instagram-profiel.

"Wij zijn er dan ook na een aantal jaar achter gekomen dat wij heel veel van elkaar houden en ontzettend dol op elkaar zijn, alleen niet meer als partners maar weer als vrienden. Wij hebben samen besloten om elkaar los te laten en onze relatie te beëindigen. Wij zullen gelukkig altijd in elkaars leven blijven en elkaar alles gunnen."

Het besluit om hun relatie te beëindigen werd volgens De Vries al enkele maanden geleden genomen. "Er is geen sprake van ruzie, alleen nu gaan wij als vrienden verder en blijven we gelukkig nog in elkaars leven."

De Vries heeft op dit moment ruim 700.000 abonnees op YouTube. Scholte was onder andere tussen 2016 en 2019 in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden te zien.