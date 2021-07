Door een overstroming in zijn huis zijn veel dierbare spullen van Brian May verloren gegaan. De bedroefde Queen-gitarist deelt dinsdag beelden van de ravage in zijn huis op Instagram.

Toen May thuiskwam, trof de 73-jarige Brit naar eigen zeggen "horror" aan in zijn huis.

"De hele benedenverdieping was overstroomd - waardoor onze tapijten, vloerkleden en allerlei voor ons belangrijke dingen zijn bedekt met stinkend slijk", schrijft May bij video's waarin de schade goed te zien is.

De gitarist noemt de situatie niet alleen walgelijk, maar ook hartverscheurend. Hij had namelijk zijn meest dierbare fotoalbums en plakboeken uit zijn kindertijd in de kelder opgeslagen. "Ik ben er kapot van. Het zijn maar 'spullen', maar het voelt alsof een groot deel van mijn verleden is weggevaagd."