Olivier Richters, ook wel bekend als 'The Dutch Giant', moet op één dag zo veel kilocalorieën tot zich nemen dat hij dagelijks zo'n 40 euro aan eten uitgeeft. In gesprek met Beau Monde vertelt hij dat hij wel moet, omdat hij anders zijn spieren kwijtraakt.

De bodybuilder werkt inmiddels als acteur en moet zijn lichaam op peil houden. Daarvoor traint hij regelmatig, maar volgens Richters (31) gaat het vooral om goed eten.

"Ik eet tussen de 6.000 en 8.000 kilocalorieën per dag, waarvan 400 gram uit eiwitten bestaat. Niemand heeft zin om elke twee à drie uur eieren en kipfilet te eten, maar als ik dat niet doe, merk ik het meteen aan mijn lichaam", aldus de acteur die momenteel te zien is in Black Widow en werkt aan opnames voor een film met Kevin Hart (foto).

Als hij niet goed oplet, raakt hij snel gewicht en spiermassa kwijt. En dat wil de 2,18 meter lange acteur, die trots zijn gewicht (155 kilogram) op sociale media deelt, niet. "Een paar weken terug had ik veel stress en sliep ik slecht, dan val ik zo een kilo per dag af. Er zit zo'n grote verbrandingsmotor in mijn lichaam, die moet constant energie krijgen."