Olcay Gulsen dacht voordat ze Ruud de Wild leerde kennen dat hij een "boze vent" was. De presentatrice vertelt in Beau Monde dat er helemaal niets klopte van het beeld dat ze van haar vriend had.

"Hij vond mij een glamourvrouw en ik dacht dat Ruud een boze vent was. Zo'n irritante, ingewikkelde artistiekeling die overal over nadenkt", vertelt Gulsen. "Klopt helemaal niets van, want hij is de allerliefste, heel empathisch en supersociaal. Allemaal kenmerken die ik hem niet snel had toegedicht, haha."

Gulsen vertelt dat De Wild, met wie ze sinds 2019 een relatie heeft, in eerste instantie moest wennen aan haar gebruik van sociale media. "Ik ben onwijs gek op social media. Ruud vond dat in het begin vervelend, hij moest er niks van hebben. Inmiddels is alles anders. Als ik nu een filmpje maak waarin hij niet te zien is, vraagt hij: 'Wilde je mij niet filmen?' Hij vermoordt me als hij hoort dat ik dit vertel, maar het is de waarheid."

Volgens Gulsen heeft De Wild ook de positieve kanten van sociale media leren kennen toen hij te horen kreeg dat hij darmkanker had, omdat hij werd overladen met steunbetuigingen.

De presentatrice zegt dat het na een zware periode weer langzaam beter met hem gaat. "Fysiek kan Ruud nog niet veel aan, maar we bouwen het weer op met wandelingen. De eerste weken kon hij de straat niet eens uit en inmiddels loopt hij een paar kilometer per dag. Dat geeft vertrouwen."