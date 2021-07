Jodi Montgomery, de zorgmanager en cocurator van Britney Spears, heeft zich in nieuwe rechtbankdocumenten gekeerd tegen de vader van de zangeres. Volgens Montgomery is het "ironisch" dat Jamie Spears beweert het beste voor zijn dochter te willen.

Wie is wie in de zaak Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 gaat over de curatele van zijn dochter. Dat betekent dat hij zeggenschap heeft over haar geld, haar leefomstandigheden en haar gezondheid.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator over Britneys gezondheid.

Bessemer Trust: cocurator over Britneys financiën, heeft aangegeven te willen stoppen.

Sam Ingham: Britneys advocaat, heeft aangegeven te willen stoppen, maar blijft aan tot er vervanging is.

Mathew Rosengart: wordt genoemd als de mogelijke nieuwe advocaat van Britney.

Sam Asghari: Britneys partner.

In nieuwe documenten, die in handen van Billboard zijn, schrijft Montgomery dat Jamie Spears zo'n 2 miljoen dollar (1,69 miljoen euro) van zijn dochter gebruikt heeft om zijn eigen team van advocaten te kunnen betalen.

"Het is ironisch dat meneer Spears nu wil dat het curatorschap de 'wensen van zijn dochter' vervult, aangezien het geen geheim is dat mevrouw Spears haar vader al jaren uit haar leven wil", zegt Montgomery verder in de documenten.

Jamie Spears en Montgomery gaan nu nog samen met Bessemer Trust over de curatele van Britney Spears. Tijdens een rechtbankzitting eind juni heeft de zangeres echter laten weten daar onderuit te willen. Bessemer Trust heeft al gezegd geen onderdeel meer te willen zijn van de afspraken. Montgomery beweert in de rechtbankdocumenten dat de zangeres haar heeft gevraagd aan te blijven.

"Je moet aanblijven als cocurator, ik heb je nodig om een nieuwe advocaat voor mij aan te nemen", aldus Spears in berichten aan Montgomery. Onlangs werd bekend dat de advocaat van de zangeres is opgestapt en dat Spears op zoek moet naar een nieuwe advocaat. Doordat ze onder curatele staat, mag ze echter niet zelf iemand aannemen.

Spears zei in haar getuigenis eind juni dat ze vindt dat ze Montgomery en haar team moet aanklagen, omdat ze haar dwingen meerdere malen per week met een therapeut en een psychiater te praten. De berichten die Montgomery in haar documenten aanhaalt, zouden aantonen dat Spears van gedachten is veranderd.