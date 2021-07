Victoria Koblenko opgelucht over mammografie

Zeven jaar geleden beleefde Victoria Koblenko een pijnlijke mammografie, maar het recentste borstonderzoek van de actrice viel gelukkig mee. Op Instagram laat ze weten opgelucht te zijn: "Ben geen pieperd, maar de weeën vond ik minder pijnlijk dan de mammografie. In mijn brein werd het beeld gegraveerd hoe mijn borst zo plat werd als een A4'tje. Dat beeld heb ik nooit meer kunnen wissen. Tot vandaag. Dit was niet pijnlijk. Maar heb hier stiekem peentjes voor gezweet, zeker toen ik nog even ter controle een echo moest maken. Maar eind goed al goed!"