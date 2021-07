Froukje de Both werk aan zichzelf

Omdat ze ernaar verlangde mentaal en fysiek fitter te worden, maakte Froukje de Both drie maanden geleden met zichzelf de afspraak om aan haar lichaam en geest te werken. Op Instagram laat de presentatrice weten dat dit goed is gelukt: "Na jaren onregelmatig bewegen, lukt het me nu om dagelijks minimaal twintig minuten te bewegen en ik merk daarin echt een verschil, ik voel me fitter en begin het ook aan mijn lichaam te zien. Om de dag loop ik hard en doe ik thuis oefeningen en een keer per week ondersteunende krachttraining in de gym."

Daarnaast houdt ze een dagboek bij om haar beslommeringen te noteren. "Het helpt niet om je te verzetten tegen de pijnlijke dingen in het leven. Een feelgood journal helpt om alle mooie dingen te zien en de focus zo veel mogelijk op de mogelijkheden in plaats van de de beperkingen te leggen dus dat is echt top."