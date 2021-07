Flinke vertraging

Het duurt helaas wat langer voordat de bed and breakfast van Boer zoekt Vrouw-kandidaten Steffi en Roel er komt. Een aantal buurtbewoners is tegen de komst van het logeerverblijf en daarom is er nog geen officiĆ«le toestemming voor gegeven.Ā

"Het is heel vervelend, maar er zijn wel ergere dingen", zegt de boerin tegen Shownieuws. "Dit is het risico van ondernemen en we geven het nog niet op. Ik hoop spoedig te kunnen melden dat de bouw van start zal gaan."