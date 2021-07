Ziek thuis

Maxime Meiland is besmet met het coronavirus, zo laat ze maandag op Instagram weten. Het is de reden dat de zwangere realityster al een tijdje stil is op sociale media. Meiland vierde afgelopen week nog vakantie met haar vriend, dochter, zus, zwager en ouders op Curaçao. Het is niet bekend of andere leden van het reisgezelschap ook ziek zijn.