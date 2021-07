Prinses Delphine viert op 21 juli samen met de Belgische koninklijke familie de nationale feestdag mee. De halfzus van koning Filip voegt zich volgens het paleis later op de dag bij de plechtigheid op het Paleizenplein in Brussel.

De dag begint in de Sint-Michiels- en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel, waar Filip en zijn vrouw Mathilde aanwezig zullen zijn.

Prinses Astrid, de zus van Filip, en haar man prins Lorenz gaan op dat moment naar de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt en prins Laurent, de broer van Filip, is in de kapittelkerk van Sainte-Waudru in Bergen aanwezig.

In de namiddag komen ze allemaal naar het Paleizenplein in Brussel, waar ze gezelschap krijgen van Delphine en haar man Jim O'Hare. Delphine werd eind vorig jaar na lang gesteggel eindelijk officieel erkend als dochter van koning Albert, de vader van Filip.

Filip en Mathilde ronden de nationale feestdag samen af met een bezoek aan Farra Clerlande in Ottignies, een residentie voor volwassenen met een ernstige of zware mentale beperking. Ook gaan zij nog naar het Nationaal MS Centrum in Melsbroek.

De nationale feestdag van België wordt gevierd op de datum waarop in 1831 de eerste koning van België, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als koning.