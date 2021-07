De Amerikaanse acteur Drake Bell is maandag door de rechter in Ohio veroordeeld tot tweehonderd uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar wegens het voeren van seksueel getinte gesprekken met een minderjarig meisje. Ook mag de 35-jarige acteur geen contact meer hebben met het slachtoffer.

Bell, vooral bekend uit de populaire jongerenserie Drake & Josh, werd begin juni opgepakt in Cleveland. Hij zou het slachtoffer in 2017 online hebben leren kennen en ontmoette haar later tijdens zijn concert. Het meisje was destijds 15 jaar en Bell 31 jaar. Online zouden de twee ongepaste gesprekken hebben gevoerd.

Tijdens de rechtszaak sprak het nu negentienjarige slachtoffer maandag voor het eerst over de gebeurtenissen. "De pijn die de beklaagde me heeft aangedaan is onbeschrijfelijk en wordt elke dag erger", zei ze in een emotionele verklaring.

"Door benaderd te worden door iemand die alles voor me betekende, voelde ik me meer gekwetst dan ooit." Ze noemde de acteur ook "een monster" en beschuldigde hem van seksueel wangedrag. Ook beweerde ze dat hij haar foto's van zijn geslachtsdelen heeft gestuurd.

'Het spijt me'

Bell legde ook een verklaring af aan de rechter. Daarin zei hij dat zijn gedrag verkeerd was en maakte hij zijn excuses. "Het spijt me dat het slachtoffer op enigerlei wijze is geschaad. Dat was absoluut niet mijn bedoeling. Ik neem dit heel serieus. En nogmaals, ik wil me verontschuldigen bij haar en iedereen die mogelijk getroffen is door mijn daden."

Het is niet de eerste keer dat Bell in aanraking komt met justitie. Hij werd eerder veroordeeld tot vier dagen gevangenisstraf voor rijden onder invloed. In augustus beschuldigde zijn ex-vriendin hem van verbaal en fysiek misbruik. Bell heeft die beschuldigingen tot dusver ontkend.

Van de serie Drake & Josh werden in totaal 56 afleveringen gemaakt, verdeeld over vier seizoenen. Ook volgden er drie televisiefilms. De serie was vooral onder Amerikaanse jongeren ontzettend populair.