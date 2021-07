Jada Pinkett Smith heeft ervoor gekozen om haar hoofd voortaan kaal te scheren, omdat ze al jarenlang kampt met haaruitval. Dat laat de 49-jarige actrice maandag op Instagram weten.

Op het sociale medium zegt Pinkett Smith, de partner van Will Smith, dat het haar dochter Willow was die haar de laatste zet gaf om de beslissing te nemen.

"Ik word bijna vijftig en de jaren daarna zullen goddelijk worden met dit lauwe kapsel", zegt Pinkett Smitth in het bijschrift van een foto van haar nieuwe coupe.

Pinkett Smith maakte in 2018 in haar eigen online programma Red Table Talk al bekend dat ze aan haarverlies leed. In de jaren daarna was ze ook erg open over haar probleem. Ze vertelde onder meer dat artsen de oorzaak niet konden vaststellen en dat stress wellicht een oorzaak zou kunnen zijn.

Hoewel een hormoontherapie eerst enig succes bracht, bleef de actrice tulbanden en andere hoofddeksels dragen en koos ze eigenlijk alleen nog maar voor korte kapsels. Daar is ze nu dus mee opgehouden. "Het was tijd om het los te laten."