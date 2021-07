Actrice Jodie Turner-Smith was in Cannes voor het filmfestival, maar heeft daar ook een flinke tijd op het politiebureau moeten doorbrengen. Voor tienduizenden euro's aan juwelen zijn uit haar hotelkamer gestolen.

De actrice, bekend van rollen in Queen & Slim en Anne Boleyn en haar relatie met acteur Joshua Jackson, verbleef in een hotel in Cannes. Ze zou samen met haar dochter Janie naar het ontbijt zijn gegaan, waarna de sieraden die in de kamer lagen buit werden gemaakt, meldt TMZ.

Op Twitter schrijft de actrice dat ze in totaal zo'n 2,5 uur op het bureau heeft gezeten. In haar bericht schrijft ze niets over een speciaal sentimenteel sieraad dat ook uit de kamer zou zijn gestolen: de trouwring van haar moeder.

Turner-Smith heeft een deal met Gucci en droeg diverse sieraden van het merk op de rode loper in Cannes. Volgens Variety wordt nu vermoed dat de actrice daarom als doelwit voor de diefstal werd uitgekozen.