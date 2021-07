Ariana Grande heeft nu zelf foto's gedeeld van haar huwelijksreis in Amsterdam. De 28-jarige zangeres, die op 15 mei trouwde met makelaar Dalton Gomez, deelt foto's van de vakantie op Instagram.

Een van de foto's laat een typisch toeristisch tafereel zien, waarbij het pasgetrouwde koppel in gigantische houten klompen zit. Ook deelt de zangeres een plaatje van een Hollandse molen en de Amsterdamse grachten.

Op sociale media doken afgelopen week meerdere foto's, gemaakt door fans, op van de wereldster die haar tijd in Nederland doorbracht. Zo bleek dat ze naar een restaurant vlak bij het Rembrandtpark was geweest. De eigenaresse van het restaurant deelde daarna een selfie met Grande op sociale media.

In december maakte de zangeres haar verloving met de 25-jarige Gomez bekend via sociale media. Het stel ontmoette elkaar in januari vorig jaar. Eerder was Grande verloofd met acteur Pete Davidson. Hun verloving werd verbroken in oktober 2018.