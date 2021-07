Britney Spears neemt een nieuwe advocaat in de arm die ervoor moet zorgen dat de zangeres uit het curatorschap van haar vader wordt gehaald. Volgens TMZ heeft ze contact opgenomen met een groot advocatenkantoor en is ze van plan voormalig federaal aanklager Mathew Rosengart in te huren.

Dat zou blijken uit een document dat door Spears is ondertekend en in handen is van TMZ. Rosengart heeft in het verleden een aantal andere sterren vertegenwoordigd, onder wie Steven Spielberg, Sean Penn, Ben en Casey Affleck en Eddie Vedder.

Eerder deze week nam Spears' vorige advocaat, Sam Ingham, ontslag. De raadsman trok zich terug nadat het hem niet gelukt was het curatorschap te beëindigen. Volgens verschillende Amerikaanse media zou de zangeres boos zijn dat Ingham nog altijd niet het benodigde papierwerk heeft ingediend.

TMZ meldde dat de zaak anders ligt: Ingham zou juist boos zijn op de zangeres omdat zij tijdens de veelbesproken hoorzitting eind juni vertelde dat ze nooit wist hoe ze het curatorschap kon stoppen, terwijl hij dat meerdere keren zou hebben verteld.

Tijdens de hoorzitting vroeg Spears de rechter de curatele waar ze al dertien jaar onder staat te beëindigen. Ze zei onder meer dat ze zich een slaaf voelt van haar toezichthouders, met name van haar vader Jamie. De rechter wees haar verzoek af, maar stond wel toe dat de financiële instelling Bessemer Trust gaat optreden als co-curator. Die trok zich echter enkele dagen daarna weer terug.

Op 14 juli is er een nieuwe zitting over het curatorschap van Jamie Spears.