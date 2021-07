Sylvie Meis wilde met de jurk die ze afgelopen week droeg bij het staatsbanket in Duitsland een ode brengen aan koningin Máxima, vertelt ze aan het Duitse blad Gala.

De 43-jarige Meis, die al jaren in Duitsland woont en werkt, werd door de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender uitgenodigd voor het staatsbanket. Tijdens die gelegenheid ontmoette ze koning Willem-Alexander en Máxima.

Volgens sommigen was de jurk die Meis daarbij droeg te gewaagd qua kleur (rood) en ontwerp (één blote schouder, net als Máxima, maar ook een hoge split en blote rug) en stal ze de schijnwerpers van Máxima.

Meis ontving de uitnodiging voor het staatsbanket zo'n twee weken van tevoren, zegt ze tegen Gala. "Daardoor hadden mijn team en ik geen tijd meer om een ontwerper te vragen voor een nieuwe jurk. We lieten ons inspireren door de look van Máxima en hebben online veel kleding besteld. Daar zat ook de rode jurk bij."

Iedereen was daar meteen enthousiast over, aldus Meis. "Je had de one shoulder look, een geweldige snit en mooie details. De split ging tot de knie, wat ik sexy maar passend vond. Ik ben nog steeds blij met mijn kledingkeuze, want het was absoluut een ode aan hoe mooi ik koningin Máxima vind en hoe geweldig ze zich altijd kleedt bij dit soort gelegenheden."