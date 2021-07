Presentator Rick Brandsteder denkt dat zijn bekendheid een serieuze relatie in de weg kan staan, vertelt hij in VROUW.

"Ik merk dat ik tegen bepaalde vooroordelen aanloop", aldus de 37-jarige Brandsteder, die momenteel te zien is als presentator van De Bachelor.

"Door de jaren heen heb ik het imago van rokkenjager gekregen en dat is helemaal prima. Dat heb ik inderdaad vol overgave gedaan en ik heb ervan genoten, maar mensen kunnen ook veranderen. Juist doordat ik alles heb gezien en gedaan, kan ik me nu met een gerust hart op één iemand richten. Ik denk dus dat een potentiële liefde niet te veel moet afgaan op wat ze over mij heeft gelezen, maar dat ze de tijd moet nemen om me echt te leren kennen voordat ze een beslissing neemt."

Brandsteder zou het liefst iemand vinden die niet bang is om hem te zeggen waar het op staat. "Andersom geldt dat ook. Als je een goede connectie met iemand hebt, kun je alles tegen elkaar zeggen. Verder ben ik gek op muziek en eten, en zou ik het fijn vinden om die passies met iemand te kunnen delen. Maar er is geen lijstje dat moet worden afgevinkt. Ik vind het vooral belangrijk dat ze puur en eerlijk is. In spelletjes en trucjes heb ik geen zin meer."