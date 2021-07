Bestsellerauteur Esther Verhoef is tegenwoordig minder streng voor zichzelf dan vroeger, vertelt ze in een interview met het AD.

"Er is een tijd geweest waarin ik twee boeken per jaar schreef en ook nog een wekelijkse column had", aldus de 52-jarige Verhoef. "Nu schrijf ik één boek per jaar of zelfs per twee jaar."

Desondanks vindt ze rust nemen nog altijd moeilijk. "Ik duik meestal van het ene in het andere schrijfproces. Daar zit hooguit een week tussen. Ik ken ook geen weekends. Af en toe werk ik een halve nacht door. Wat ik in de flow schrijf, zijn vaak de beste scènes."

Ook in haar zomerhuis in Frankrijk schrijft Verhoef, die afgelopen week haar nieuwe boek De Nachtdienst uitbracht, fulltime door. "Maar we gaan ook weleens een paar dagen naar de kust of een dag de rivier op met een kano, hoor. Ik ben al minder een workaholic dan ik vroeger was."