Matt Damon was tot tranen toe geroerd bij de première van zijn nieuwe film Stillwater op het filmfestival van Cannes. De acteur vertelde over zijn emoties tijdens een bijeenkomst met journalisten tijdens het festival.

"Ik vind het geweldig dat Cannes doorgaat, het voelt als de start van een nieuw tijdperk", aldus Damon. "Ik had mij niet gerealiseerd hoeveel ik dat gevoel gemist heb om met een paar duizend man in een zaal een film te kijken. Mensen die je niet kent, maar van wie je wel weet dat ze allemaal datzelfde gevoel ervaren als jij. Ik wist weer even precies waarom we dit vak beoefenen. De laatste keer dat ik zo'n ervaring op deze manier meemaakte, was inmiddels bijna twee jaar geleden."

Damon speelt in de Stillwater een vader die zijn dochter, die vastzit in de gevangenis, probeert te helpen haar onschuld te bewijzen. Het vertolken van de vaderrol viel hem niet zwaar omdat hij zelf vier dochters heeft. Die ervaring maakte het voor hem een stuk gemakkelijker om zich in zijn personage Bill Baker te kunnen verplaatsen.

"Ik denk dat elke ouder het gevoel herkent dat je alles zal doen om je kind te helpen, ook als dat betekent dat je misschien over grenzen heen gaat waarvan je niet dacht dat je dat ooit zou doen", stelt hij.

Het kostte iets meer moeite om zich in te leven in de achtergrond van zijn personage. Baker komt uit Oklahoma en is fervent voorstander van Donald Trump en de Republikeinen. Damon zelf is een uitgesproken aanhanger van de Democraten. "Ik geloof dat Oklahoma de meest rode staat was bij de laatste twee presidentsverkiezingen", weet de acteur.

Damon maakte samen met de regisseur een roadtrip door de staat om de subcultuur van deze inwoners te leren kennen. "Ik snap waar die gevoelens voor Trump vandaan komen, de economie van de staat is afhankelijk van olie. We wilden de film daarentegen ook niet te politiek maken: we zijn met open armen ontvangen in Oklahoma. Het is altijd belangrijk om open te blijven staan voor mensen die anders denken dan jij en hoe zij in het leven staan."