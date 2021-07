Patty Brard is vrijdag in Spanje geopereerd aan haar voeten. Bij beide grote tenen zijn twee knobbels weggehaald.

"Ik had van die knobbels bij mijn grote tenen (hallux valgus) waar ik echt last van begon te krijgen", schrijft de presentatrice op Instagram. "Mijn enkel, knie en rug begonnen pijn te doen omdat ik scheef ging lopen. Daar is vandaag abrupt een einde aan gekomen!"

"Knobbels eraf, tenen rechtgezet en geen schroef, geen pin, geen gips gebruikt", gaat ze verder. "Geen rolstoel, geen pijn, wandelend de kliniek uit."

De 66-jarige Brard sluit af met een bedankje aan haar dokter.