Britney Spears staat onder curatele van haar vader, maar op sociale media houdt ze contact met haar fans. Althans: zo lijkt het. Maar steeds meer fans twijfelen of de zangeres wel echt achter het account zit, want waarom plaatst ze vooral oude beelden? En hoe kunnen haar tatoeages ineens verdwenen zijn?

De vraag speelt al jaren bij fans: in hoeverre horen we echt iets van Spears als er iets op haar Instagram-account wordt geplaatst? Ieder tekstje en iedere video wordt tot in het kleinste detail geanalyseerd door de mensen achter de #FreeBritney-beweging, die zich er al enkele jaren voor inzet dat de zangeres onder het bewind van haar vader uit komt.

Zo zijn er beelden die tot uit den treure worden herhaald. De foto's van de zangeres met haar haren vast en een off the shoulder-top zijn al zo vaak en met zo veel verschillende filters op Instagram gezet, dat fans er inmiddels van overtuigd zijn dat Spears één keer in de zoveel tijd verplicht poseert om te laten zien dat het écht goed met haar gaat.

De dansvideo's van de zangeres zijn vaak rommelig en verwarrend, vinden fans, maar echt opvallend zijn de video's waarin Spears "vragen van fans" beantwoordt. "Wat is je favoriete zakenreis?", "Wat is mijn schoenmaat?", "Word je duizelig als je rondjes draait?", "Wat is mijn droomauto?" en "Wat is je favoriete halloweenoutfit" zijn allemaal vragen die door fans zouden zijn ingestuurd, maar een snel rondje door de opmerkingen op Instagram wijst uit dat niemand echt geïnteresseerd is in de antwoorden. Iedereen wil vooral weten of de zangeres inderdaad wordt tegengehouden door haar vader, maar dat antwoord blijft uit.

1 Britney Spears beantwoordt vragen van fans

Onlangs was de zangeres volgens haar Instagram op vakantie, maar al snel bleek dat de beelden waarop Spears op het strand te zien is in ieder geval één jaar oud zijn. Terwijl de zangeres 'zandengelen' maakt, is een stukje zeewier te zien, precies op dezelfde plek als waar datzelfde stukje zeewier te zien is op foto's van een jaar eerder. De beelden zijn identiek, dus zeggen fans dat ze zijn hergebruikt om Spears' leven positiever te doen lijken.

Donderdag plaatste Spears een foto van haar rug, maar ook daaraan lijkt van alles mis: op 12 juni plaatste de zangeres nog een video waarin een tatoeage in haar nek te zien is. Haar "favoriete tatoeage", schreef ze er zelf bij. Maar op de foto van donderdag ontbreken de kleine lettertjes. Vrijdag schrijft Spears dat ze de foto heeft bewerkt, omdat ze wil zien hoe haar nek eruitziet zonder tatoeage. Maar omdat ze het plaatje eerder haar favoriet noemde, geloven haar fans dat niet.

Links de foto van 12 juni, rechts de foto van donderdag. Foto: Instagram/Britney Spears Links de foto van 12 juni, rechts de foto van donderdag. Foto: Instagram/Britney Spears

Toch zijn er ook redenen om aan te nemen dat Spears het wel is. In haar getuigenis van eind juni zei Spears depressief te zijn, zich slecht te voelen en niets liever te willen dan door te kunnen gaan met haar leven, maar op Instagram leek er steeds weinig aan de hand. In een bericht op het sociale medium schreef de zangeres dat ze daar eerder niets liet weten, omdat ze het net als vele anderen fijn vindt een plekje te hebben waar alles wél goed gaat.

Haar vriend, Sam Asghari, is zelf heel actief op Instagram en tagt het account van Spears ook. Onlangs droeg hij een #FreeBritney-shirt waaruit in ieder geval opgemaakt kan worden dat de danser zijn vriendin steunt in haar strijd van haar vader af te komen.