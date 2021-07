Tim Krul en zijn vrouw Claire Hall zijn donderdag voor de tweede keer ouders geworden. Het stel heeft een zoon gekregen, schrijft de doelman op Instagram.

"Mijn zoon is deze namiddag geboren, Charlie Krul. Moeder en zoon maken het goed. Dit is het beste gevoel ooit", aldus de 33-jarige Krul bij twee foto's van het pasgeboren jongetje.

Krul trouwde in 2015 met Hall. Het stel heeft samen ook een dochter: Sophie.

De reservekeeper van Oranje dit EK woont tegenwoordig in Engeland, waar hij speelt bij Norwich City.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht schreven we per abuis dat Tim Krul voor het eerst vader was geworden. Dit klopt niet. Het bericht is aangepast.