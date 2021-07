Adriaan van Dis heeft longfibrose en in de eerste 24 uur nadat duidelijk was geworden dat het coronavirus ook in Nederland een rol zou gaan spelen, was hij in paniek. Inmiddels is de schrijver kalmer, maar hij heeft in de eerste lockdown voor de zekerheid wel een testament opgemaakt, vertelt hij in De Telegraaf.

"Ik heb een longkwaal, longfibrose. En mijn longarts zei dat ik er niet op moest rekenen dat ik buiten schot zou blijven", aldus Van Dis, die daarna direct in actie kwam. "Ik moest me verdiepen in palliatieve zorg. Ik heb een testament gemaakt en een levenseindetestament."

Nadat die eerste paniek verdween, heeft Van Dis ook genoten van de rust in Amsterdam. "Ik heb lang op de Wallen gewoond en ik had het gevoel: jeetje, ik heb de Wallen weer terug." De dagelijkse toeristenstroom miste Van Dis niet. "Die stilte vond ik prachtig."

De schrijver denkt dat veel mensen dachten hun levens te beteren na de coronacrisis, maar inmiddels blijkt volgens hem dat dat toch niet het geval is. "Helemaal niks. Dat laat wel zien hoe menselijk we zijn. Ik ben zelf geen haar beter vermoedelijk. We hoopten ook dat we onszelf zouden verbeteren. We zeiden: we gaan dan minder vliegen, we gaan dan minder dit, we gaan minder dat. Maar zodra je een reisje kon boeken, ontplofte TUI bij wijze van spreken."

Van Dis heeft in ieder geval één ding geleerd: hij wil de tijd die hij heeft beter benutten. "Dát heb ik ervan geleerd. Ik werk harder dan ooit, met de dood op de hielen."